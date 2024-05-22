نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر صورة برفقة أطفاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان صور برفقة أطفاله كنز وعلي من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهر محمد رمضان من داخل مدرستهم الخاصة وهو يقوم بالتصوير مع زملائهم

كشف الفنان محمد رمضان، عن مشاركته في مهرجان موازين المقرر إقامته قريبًا بالمغرب، بجانب الكشف رأيه فيمن يقلده من الجمهور، وقال: هيكون في مفاجآت في مهرجان موازين، وده الحفل التاني ليا في المغرب، فسعيد بوجودي في موازين ومبسوط باختياري ويارب أكون عند ظن الجمهور.

وتحدث محمد رمضان عن رأيه في الشباب الذي يقلدونه: أنا ببقى مبسوط جدًا بمحبتهم وده دليل الحب، إن هو بيحب محمد رمضان فشايف نفسه فيه، ولما بيتشهروا بكون مبسوط، وبنبسط لما يكون ليا أشخاص شبهي وبيقلدوني وأشباهي الناس بتتصور معاهم أكتر من النجوم.

ومن ناحية اخري، يشارك النجم محمد رمضان لفيلم "أسد أسود" ويشارك في بطولته رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني ومن تأليف محمد دياب، شيرين دياب وخالد دياب، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك، وذلك في إطار أكشن تاريخي تشويقي، والعمل من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، ومن تأليف وإخراج محمد دياب، ويعد فيلم "أسد أسود" هو ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعدما قدم بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.