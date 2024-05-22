تيسر فهمي تعلن عن تعرضها لحادث سير

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة تيسير فهمي عن نجاتها من حادث سير، حيث شاركت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت تيسير فهمي صورة للأضرار التي لحقت بسيارتها، وعلق عليها قائلة: " قدر الله وما شاء فعل".

آخر أعمال تيسير فهمي

وكان آخر أعمال تيسير فهمي، مسلسل "بفعل فاعل"، للمخرج تيسير عابد، وبطولة طارق لطفي، وتامر هجرس، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وياسر جلال، وميرنا وليد، ودرات أحداثه حول عبير تكتشف بالصدفة خيانة زوجها الذي يعيش بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة لمصر، حيث يتورط في العمل جاسوسًا لدى إحدى الجهات الأجنبية ويساعد في القيام ببعض الأعمال ضد وطنه ما يضطرها إلى ابلاغ السلطات المختصة التي تراقبه لكشف تفاصيل خيانته، بعدها غابت تيسير فهمي عن الساحة الفنية وامتنعت عن المشاركة في أي عمل دارمي.

كشفت الفنانة تيسير فهمي عن أهم المحطات في حياتها قائلة: «فيلم العوامة 70 تحمست له وأحببته، لأنه كان يناقش مشاكل الشباب، وأحببت العمل مع خيري بشارة، الشغل معه ممتع، الفن قادر على منح المرأة القوة، انظروا إلى المرأة الفلسطينية حاليًا تعطي درسًا للنساء فهي نموذج قوي لصمود النساء، ومؤخرا حرصت على عمل أنشطة خيرية، بهدف التوعية وأحب العمل مع المجتمع والناس وأعتبره هوايتي المفضلة، محظوظة بأنني عشت في زمن فيه وعي من خلال المسرح والثقافة وتشكلنا جيدًا، لذلك، انغمست في سنواتي الماضية مع الشباب لزيادة وعيهم وهذا دور لا يقل أهمية عن الفن».