20 يونيو.. حفل غنائي يجمع أحمد سعد وفرقة ميامي بالبحرين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء حفلا غنائيا ضخما برفقة الفرقة الغنائية الشهيرة ميامي، ومن المقرر إقامتها يوم 20 يونيو، علي مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد مجموعة من اغانية الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور منها الجديدة والقديمة، ومنها: "إختياراتي، وسع وسع، يا ابن المحظوظة، ليه جت عليا، كل يوم، بعدم مش هيموتني".

أخر أعمال أحمد سعد

يذكر أن طرح الفنان أحمد سعد مؤخرا أغنية "سبب فرحتي" برفقة النجمة أصالة التي إستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

كلمات أغنية سبب فرحتي

وتقول كلمات أغنية "سبب فرحتي": "حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك انت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيكانا كنت مين قبل اما اشوف عينِك والين قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل انا ليك بَنتِمي يا آخري وأولي ولا حاجة بتهمني طول ما انا شايفك بخير".