الشامي يتصدر التريند الخامس على اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان الشامي التريند الخامس على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحه لأغنيته الجديدة "خدني"، التي طرحها باللهجة المصرية، منذ أيام قليلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ٠

تفاصيل أغنية “خدني”

الأغنية هي من كلمات وألحان الشامي ومن توزيع فؤاد جنيد وهي تحكي عن قصّة إحساسه المسبق في علاقة لم تستمر، وهي من توزيع شركة “وتري”.

كلمات أغنية الشامي "خدني"



وتقول كلمات الأغنية: في بينا خطوة.. طيب قرب ليا حبيتين.. خديني من اللي فيا.. حطي فيا كل خير.. ما تبعديني عنك حانسى مري بي إيديك.. مش كده يا قلبي.. مرة وحده ليلي طال في حزن جوايه مش سيعاه حتى الحيطان.. ياما قلبي ضحى فداهم.. بس ما حدش دام.. طب خدني من اللي فيا وحزني فحضنك.. اوعديني إني ابقى فقربك.. ابعديني عنهم قبلك قلبي مش عاوز غيرك.. خدني من اللي فيا وحزني فحضنك.. اوعديني إني ابقى فقربك.. ابعديني عنهم قبلك قلبي مش عاوز غيرك.. وعيونك مالت فيكي اكتفت.. نورتي عمري وبعدك طفت.. يا عيون اللي فقلبي طغت.. ما تسيبي ديا هم وخلص وازااايي اللي فقلبي بس يتقال.. ما بحبهاش.. أومال يرخص لمين الناس.. والمال المال المال.. خدني من اللي فيا وحزني فحضنك.. اوعديني إني ابقى فقربك.. ابعديني عنهم قبلك قلبي مش عاوز غيرك طب خدني من اللي فيا وحزني فحضنك.