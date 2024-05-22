هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة دنيا الفنانة دنيا سمير غانم، حاليًا تصوير فيلمها الجديد بعنوان "روكي الغلابة"، وتجسد خلاله شخصية فتاة اسمها "روكي"، تمارس رياضة الملاكمة، بالإضافة إلى أنها أيضًا البودي جارد الخاص بالفنان محمد ممدوح.

دنيا سمير غانم تكشف عن موعد عرض الفيلم



وكانت دنيا سمير غانم، قد شاركت جمهورها أمس بصورة لها من كواليس تصوير الفيلم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلعب الملاكمة، مُعلقة عليها:" فيلم روكي الغلابة صيف 2024 إن شاء الله".



أبطال فيلم “روكي الغلابة”

الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد ممدوح، وغيرهم من النجوم، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي.

آخر أعمال دنيا سمير غانم



آخر أعمال دنيا غانم في الدراما كان مسلسل "جت سليمة"، الذي كان مكونًا من 15 حلقة، المسلسل شارك في بطولته بجانبها محمد سلام، خالد الصاوي، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان، وعدد من النجوم ضيوف الشرف. المسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.