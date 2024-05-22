نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض فيلم "تاني تاني" في دور العرض السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطرح دور العرض السينمائية اليوم الأربعاء فيلم “تاني تاني” للفنانة غادة عبد الرازق وبيومي فؤاد،وقد حقق البرومو الرسمي له رواجًا كبيرًا فور طرحه على موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المخلتفة، حيث حصد ملايين المشاهدات التي وصلت إلى 6 مليون مشاهدة، ويكون بذلك أول أفلام موسم الصيف السينمائي لعام 2024.

تفاصيل فيلم “تاني تاني”

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

أحداث فيلم “تاني تاني”

أحداث الفيلم تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.