انت الأن تتابع خبر صدمة فنية تثير غضب الهضبة.. الفنان عمرو دياب يخرج عن صمته ويضرب مهندس الصوت ويطرده ثم يغني! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أثارت تصرفات الفنان المصري عمرو دياب جدلاً واسعاً خلال حفل زفاف الممثلة ريم سامي في القاهرة، حيث قام بطرد مهندس صوت بشكل فج بعد أن ضربه على ظهره أمام الحضور. هذا الحادث تم توثيقه بواسطة فيديو منتشر على منصة "تيك توك" يحمل نحو نصف مليون متابع، وقد امتد الفيديو ليعم الاستنكار عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع ناشر الفيديو لإغلاق التعليقات ضمن المنشور.
وتشير الروايات
- إلى أن دياب توقف عن الغناء فجأة عندما حاول مهندس الصوت تحريك السماعات المسؤولة عن الصوت، ما أثار غضب الفنان وأدى به إلى رد فعل عنيف. وليست هذه أولى المرات التي يرصد فيها سوء تعامل دياب مع العاملين معه أو حتى مع جمهوره، فقد سبق وأن ظهر في مواقف مشابهة أظهر فيها تصرفات غير لائقة مع سائقه وأحد حراسه الشخصيين، فضلاً عن تعامله الحاد مع معجبين في مناسبات أخرى.
- تحركت تلك الأحداث السابقة لتصبح جزءاً من السجل العام للفنان في التعامل مع المحيطين به، مما يعزز الجدل الدائر حول أخلاقيات التصرف تحت الضغط وفي الأماكن العامة.
- وبينما يستمر دياب في رحلته الفنية، يبقى تحليل سلوكياته موضوعاً للتدقيق والنقاش بين محبيه ومتابعي الساحة الفنية، مما يؤكد على الحاجة الملحة لأسلوب أكثر لطفاً واحتراماً في التعامل مع الجميع.