انت الأن تتابع خبر صدمة فنية تثير غضب الهضبة.. الفنان عمرو دياب يخرج عن صمته ويضرب مهندس الصوت ويطرده ثم يغني! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت تصرفات الفنان المصري عمرو دياب جدلاً واسعاً خلال حفل زفاف الممثلة ريم سامي في القاهرة، حيث قام بطرد مهندس صوت بشكل فج بعد أن ضربه على ظهره أمام الحضور. هذا الحادث تم توثيقه بواسطة فيديو منتشر على منصة "تيك توك" يحمل نحو نصف مليون متابع، وقد امتد الفيديو ليعم الاستنكار عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع ناشر الفيديو لإغلاق التعليقات ضمن المنشور.

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