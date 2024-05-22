نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خريطة حفلات كاظم الساهر المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء عدة حفلات غنائية الفترة القادمة، يوم 23 مايو الجارى على أحد المسارح الكبرى في دبي، كما سيحيي حفلًا غنائيًا آخر فى مصر يوم 28 يونيو المقبل في منطقة هرم سقارة، بالإضافة لحفل آخر في بيروت يوم 5 يوليو المقبل.

آخر أغاني كاظم الساهر



وطرح كاظم الساهر مؤخرًا ألبومًا غنائيًا جديدًا يحمل عنوان "كاظم مع الحب"، بعد غياب لفترة طويلة عن طرح الألبومات الغنائية.

يضم ألبوم "كاظم مع الحب" 13 أغنية من ألحانه وهي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني، لا ترحلوا".



أغنية يا وفية

ويضم الألبوم أغنية "يا وفية"، التي طرحها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي،ألحان كاظم الساهر،توزيع ميشيل فاضل.

كلمات الأغنية

الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

الله الله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ