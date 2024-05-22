نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها للتريند.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ تيسير فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة تيسير فهمي تريند محركات بحث جوجل، بعد تعرضها لحادث سير أمس أدى إلى تحطم الجزء الأمامي بسياراتها،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية لها.



من هي تيسير فهمي؟



ولدت الفنانة تيسير فهمي في 15 مايو، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وكانت بدايتها من خلال الشاشة الصغيرة، والتي قدمت من خلالها عددا كبيرا من المسلسلات منها "العقاب، والغضب".

وبعد ذلك انتقلت إلى شاشة السينما، وقدمت من خلاها ما يقرب من 50 فيلما أبرزها "يمين طلاق، صيد الحيتان، دسوقي أفندي في المصيف، العوامة 70، شباب تحت العشرين، التوت والنبوت".

لم تصل تيسير فهمي في السينما إلى مربع البطولة، ولكنها تفوقت في الدراما التليفزيونية، وتحملت عبء البطولة المطلقة في عدد كبير من المسلسلات منها "أماكن في القلب، أبناء ولكن، الهاربة".

عدد زيجات تيسير فهمي



خاضت تيسير فهمى تجربة الزواج مرتين الأولى من سمير حجازي الذي لقي مصرعه إثر حادث سير، ثم تعرفت على رجل الأعمال صاحب الجنسية الأمريكية الدكتور أحمد أبو بكر الذي يقيم معها في نفس العمارة، وحدث الزواج بعد قصة حب استمرت عامًا.

آخر أعمال تيسير فهمي

وفي عام 2010، قدمت تيسير فهمي آخر أعمالها على شاشة التليفزيون، وهو مسلسل "بفعل فاعل"، وشاركها بطولة العمل عدد من النجوم وهم: ياسر جلال، تامر هجرس، راندا الخطيب وآخرون، ودارت أحداث العمل حول "عبير" التي تكتشف بالصدفة خيانة زوجها لها الذي استغلها في مواقف كثيرة، ولكنها تكتشف تورطه في العمل جاسوسًا لدى إحدى الجهات ضد وطنه؛ ما يضطرها إلى إبلاغ السلطات المختصة التي تراقبه لكشف تفاصيل خيانته، وغابت تمامًا، الأمر الذي جعل جمهورها يظن أنها اعتزلت التمثيل، وفضلت الابتعاد عن الأضواء والشهرة.

