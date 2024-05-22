نجوى كرم تستعد لإحياء حفلًا غنائيًا.. تعرف على التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي يوم 29 يونيو الشهر المقبل، في بوخارست رومانيا ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

آخر ألبومات نجوى كرم

وتعد آخر أعمال المطربة اللبنانية نجوى كرم، هو ألبوم "كاريزما"، والتي قدمت خلاله 7 أغاني، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا، وهم: "زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي"، وغيرها من الأغاني.

أولى أعمال نجوي كرم



وفي سياق آخر، أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة.

دخول نجوى كرم عالم التمثيل

ودخلت مجال التمثيل عام 2006 وجسّدت أول عمل فني مسرحي لها، يحمل اسم “أصوات قلبت العالم”، وشاركت نجوى كرم مؤخرًا في لجنة تحكيم برنامج العرب Arab’s Got Talent على قناة MBC4 منذ موسمه الأول في عام 2011 وحتى موسمه الخامس في 2017.