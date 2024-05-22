Cartier تختار رزان جمال سفيرة لها

انت الأن تتابع خبرتختار رزان جمال سفيرة لها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختارت ماركة Cartier الشهيرة، الممثلة رزان جمال، سفيرةً جديدة للدار في الشرق الأوسط، وعلى المستوى الدولي.



وفي هذا السياق، أصدرت كارتييه بيانًا قالت فيه: يسرّ كارتييه أن تعلن عن الممثلة البريطانية- -اللبنانية سفيرة جديدة للدار. ومع تواجدها في الشرق الأوسط، وعلى المستوى الدولي، تجسد رزان جيلًا جديدًا من الممثلين في المنطقة.



وأضاف البيان: اشتهرت رزان بدورها كـ Lyta Hall في برنامج Netflix الشهير "The Sandman" وقد تم الإشادة بها لأناقتها وروحها الإبداعية وسحرها الفطري، وستحضر رزان - بصفتها سفيرة - فعاليات كارتييه الدولية والإقليمية الرئيسية، وترتدي إبداعات كارتييه في مجموعة مختارة من السجاد الأحمر.



من جانبها، علقت رزان جمال على هذا الإعلان قائلة: إنه لشرف كبير لي أن أنضم إلى عائلة كارتييه. وأتطلع إلى العمل مع دار معروفة بخلودها وشهرتها .