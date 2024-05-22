نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتعليق طريف.. رامي رضوان يهنئ دنيا سمير غانم على فيلم "روكي الغلابة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي رامي رضوان على تهنئة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم لمشاركتها في أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "روكي الغلابة".



رسالة رامي رضوان لزوجته

حيث مازح رامي رضوان زوجته بتعليق طريف، من خلال نشره صورة لدنيا من كواليس فيلمها الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" مبروووك حبيبتي وياريت نفصل تمامًا بين روكي في اللوكيشن ودنيا في البيت، مبروووك يا حلوين هتكسروا الدنيا بإذن الله".



تعليقات الجمهور على منشور رامي رضوان

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:"ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ربنا يفرحكم"، وغيرها من التعليقات.



آخر أفلام دنيا سمير غانم

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم "تسليم أهالي" عرض في 2022، بطولة هشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، ومحمد ممدوح، ولوسي، تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتي سينرجي وروزناما.



آخر أعمال دنيا سمير غانم المسرحية



والجدير بالذكر آخر أعمال دنيا سمير غانم مسرحية "أنستونا" في موسم الرياض، وتجسد فيها دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، من خلال عمله كمايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغنيات تتماشى مع سياق القصة، والاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين عمرو مصطفى.

ومسرحية "أنستونا" هي التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، من تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

يذكر أن دنيا سمير غانم خاضت موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل "جت سليمة"، الذي شهد أول ظهور لابنتها كايلا معها في عمل فني.

شارك في بطولة مسلسل "جت سليمة" دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد، وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي.

