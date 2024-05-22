شاهد.. تارا عماد تحصل على جنسية الجبل الأسود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 01:28 مساءً - نشرت الفنانة تارا عماد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد حصولها على جواز سفر بمنطقة الجبل الأسود.

وقالت تارا عماد: 21 مارس هو يوم استقلال الجبل الأسود، يوم كانت والدتي تحبه، ودائما ما تذكرني به، وفي شهر مارس الماضي، وبعد مرور 40 يومًا على وفاة والدتي العزيزة، حصلت على جواز سفر الجبل الأسود الخاص بي، كانت هذه إحدى أمنياتها منذ يوم ولادتي.

وأضافت تارا عماد: كانت أمي تحب مصر، وعاشت هنا معظم حياتها وأمضت بعضًا من أجمل السنوات في استكشاف كل ركن من أركان مصر، وعرفت ذلك كظهر يدها وكانت تخبرني به دائمًا، ومع ذلك، فإن حبها لبلدها الجبل الأسود، أصبح أكبر يومًا بعد يوم، لو كنت تعرف والدتي لعرفت مدى حبها لبلدها وستروج له يمينًا ويسارًا، في كل مكان، ولكل شخص ومن خلال قيامها بذلك، غرست هذا الحب في داخلي، وكبرت على حب مصر باعتبارها موطني، ولكن أيضًا أحب الجبل الأسود وأحتفظ به كثيرًا في قلبي، وفي اليوم الذي حصلت فيه على جواز السفر، تمنيت أن تكون أمي هناك لترى هذه اللحظة التي حلمت بها.

وأوضحت تارا عماد: أنا ممتن لحقيقة أنها علمت أنني سأحصل عليه وأن جميع الإجراءات قد تمت، لكنني أعلم أنها كانت هناك عندما جمعتها، ليس جسديًا، لكني شعرت بها وأستطيع أن أشعر بحبها وهو يسري في داخلي، اليوم أحتفل بحب أمي لوطنها، الحب الذي علمتني إياه وربتني عليه.