نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطرب راب أمريكي ينهي حياته بالخطأ.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار مغنى الراب الشهير رايلو هانشو جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور انتشار أنباء حول إنهاء حياته عن طريق الخطأ وذلك بعد أن أطلق الرصاص من مسدسه أثناء تقديم فيديو عبر السوشيال ميديا.

ومن جانبه،كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية وفق التحقيقات فإن رايلو هانشو أطلق رصاصة برأسه عن طريق الخطأ على ما يبدو أثناء تصوير فيديو، الأمر الذي تسببه بموته على الفور.



من هو رايلو هانشو؟



رايلو هانشو مغني راب يبلغ من العمر 17 عاما، وقد توفي متأثرا بإصابته بطلق نارى فى منطقة الرأس في ولاية فيرجينيا الأميركية.

ويعد رايلو هانشو من منطقة سوفولك وقد ولد في ولاية فيرجينيا الأميركية وهو الابن الوحيد لوالدته ويتابعه 27 ألف شخص عبر حسابه على إنستجرام.



بينما كشف موقع ديلى ميل ملابسات الحادث حيث كان رايلو هانشو يقوم بث مباشر قصير على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهر مغني الراب رايلو هانشو، وهو يغني ومستعرضًا أحد الأسلحة النارية "مسدس" مزودًا بمنظار ليزر أمام متابعيه، ووجهه في اتجاه رأسه، وفي غضون لحظات خرجت طلقة نارية عن طريق الخطأ، استقرت في الرأس.

