نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل نجوى كرم بالسويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة نجوي كرم، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا يوم 23 يونيو المقبل، في عاصمة دولة السويد ستوكهولم ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.



وتستعد أيضًا نجوى كرم لمجموعة من الحفلات في عدد من الدول العربية والعالمية، وسيتم الإعلان عنهم عند الانتهاء من التحضيرات النهائية وموعدها ومكانها.



آخر أعمال نجوى كرم



والجدير بالذكر آخر أعمال نجوى كرم ألبوم كاريزما، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

وضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن.

أغنية “بحبك حب”

وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب "من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.