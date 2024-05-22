نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعرض هلا السعيد للتحرش على يد سائق أوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة هلا السعيد منذ قليل تعرضها للتحرش على يد إحدى سائقي شركة أوبرا، وذلك من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت هلا السعيد في الفيديو:" أنا واقفة على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك حزام البنطلون وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".





وكتبت على الفيديو:" الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل بقي في بوليسي جديدة، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح أن مفيش فايدة في أوبر الشركة نفسها لازم يتحاسبوا".



آخر أعمال هلا السعيد



والجدير بالذكر آخر أعمال هلا السعيد مسلسل المداح أسطورة العودة، ويعد مسلسل المداح أسطورة العودة من بطولة حمادة هلال وهلا السعيد إلى جانب كلا من النجوم فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ،



مي سليم، دياب، حمزة العيلي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، ومن تأليف أمين جمال، ودارت أحداثه في إطار من الرعب والتشويق حول محاولة الجن في التخلص من حمادة هلال من خلال الانتقام من جميع أفراد أسرته.

نهاية مسلسل المداح الموسم الرابع



وكانت قد انتهى مسلسل المداح الموسم الرابع بوفاة حمادة هلال ولكن مع طرح تتر النهاية ظهر مرة أخرى في المقابر بعد دفنه وهو يفتح عينيه ويذكر اسم الله، لينتاب الجمهور الفضول حول انتاج جزء جديد من مسلسل المداح ولكن لم يعلن أبطال العمل هذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن.