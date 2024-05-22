نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم بمهرجان نوادي المسرح 31.. "لعبة النهاية" و"سبع ليالي" على مسرح السامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الأربعاء، عرضين مسرحيين لفرقة المنصورة المسرحية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى نهاية مايو الحالي.

عرض لعبة النهاية

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "لعبة النهاية" ويعرض في تمام الساعة السادسة مساءً، وهو عن نص الكاتب الأيرلندي صامويل بيكيت، إعداد شادي السعيد، وإخراج أحمد مجدي.

أحداث عرض لعبة النهاية

وتدور أحداثه حول شخص يعمل خادمًا لدى رجل كفيف ومصاب بالشلل، ويقنع الخادم بأنه لا يوجد عالم خارج القبو الذي يعيشان به، ويكتشف الخادم أنه يتعرض لخدعة فيفكر في الهرب واكتشاف الحياة خارج القبو، لتواجهه الكثير من التحديات.

عرض سبع ليالي

أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "سبع ليالي"، وهو عن نص "الأشجار تموت واقفة" للكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، إعداد صالح محمد أحمد، وإخراج السعيد كامل، ويعرض في تمام الثامنة مساءً.



يناقش العرض فكرة أن السبيل الوحيد للتغلب على الصعاب هو مواجهتها، من خلال تناول قصة الجد والجدة اللذان يقيمان بمنزل متوسط الحال بأحد أحياء القاهرة في منتصف القرن الماضي ويرعاهمها خادمتان، وتتوالى الأحداث.

لجنة التحكيم

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانًا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة أثنى عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

