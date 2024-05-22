نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تطلق معرض "مراسم دندرة" بالهناجر.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، انطلاق معرض "ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير"، تحت رعاية د. نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ويستمر المعرض حتى السبت 25 مايو الحالي.

ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير

يقام المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وهو نتاج ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير 2024، الذي أقامته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بمحافظة قنا في فبراير الماضي، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة قنا.

يأتي المعرض استمرارًا لدور هيئة قصور الثقافة في دعم الحراك الفني، قومسيير عام الملتقى الفنان الدكتور أحمد سليم، ويضم المعرض أعمالًا متنوعة تعكس الرؤية الإبداعية لـ ١٦ فنانا وفنانة وهم: أماني زهران، ميرفت شاذلي، محمد دسوقي، أنيس الزغبي، أحمد الشامي، مرقص فارس، فارس أحمد، أحمد دندراوي، عماد أبو زيد، رضا فضل، خالد عمار، صابر طه، نهلة رضا، سها حسن يوسف، ولاء فرج، وفاطمة عزت.

ملتقيات فنية ببيئات مصرية متنوعة

وتحرص هيئة قصور الثقافة على إقامة ملتقيات فنية ببيئات مصرية متنوعة، بمشاركة فنانين متميزين للتعريف بأحدث الاتجاهات الفنية، وتسليط الضوء على التراث الفني والثقافي للمجتمعات المختلفة.

