سيرين عبد النور ترد على منتقدي عودتها للعمل بعد وفاة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة سيرين عبد النور على منتقدي عودتها للفن، بعد وفاه والدتها، مؤكدة في تصريحات تلفزيونية لها أن الحزن لم يغير فيها شيئًا، وأن والدتها كانت تكره الحزن والملابس السوداء، لذا قررت أن تقطع فترة حدادها عليها، وغيّرت ملابسها السوداء بعد 40 يومًا من رحيلها.

تصريحات سيرين عبد النور

وأوضحت سيرين عبد النور أنها مازالت تشعر بالحزن نتيجة لوفاة والدتها، مُعلقة: "الحزن موجود وأمي ماتت، أنا جلست 40 يومًا ألبس أسود بعد وفاتها، وأخذت قرارًا أن أعود لحياتي وأكمل لأني أعتقد أن أمي ما كانت تحب أن أكمل في هذا الحزن، ولازم أرجع لحياتي مرة أخرى من أجل أولادي وزوجي، ولو استجبت لهم سأكون قاسية وأنا لا أحب أن أكون قاسية، كنت أعتمد على أمي في رعاية أولادي، وأنا متأكدة أنها في مكان أفضل منا بكثير."

أبطال مسلسل “ العين بالعين”



وشاركت سيرين عبد النور، مؤخرًا في مسلسل “ العين بالعين ” الذي ضم نخبة من الفنانين و الفنانات أبرزهم رامي عياش، رودريغ سليمان، دانا حلبي، يوسف حداد، طوني عيسي، مجدي مشموشي، سامي أبو حمدان.