فرقة طهطا تقدم "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت فرقة قصر ثقافة طهطا العرض المسرحي "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

قصة دراما الشحاذين

العرض عن نص الكاتب الكويتي بدر محارب، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشحاذين يتخذون من مسرح قديم مأوى لهم، وتحدث بينهم الكثير من المفارقات، بعد أن يأتي إليهم فرد أمن يبحث عن لص، ويخبروه أنهم فرقة مسرحية، فيطلب منهم أداء مشهد تمثيلي، ويروي كل منهم معاناته.





صناعة دراما الشحاذين

"دراما الشحاذين" ديكور هاني محمد، استعراضات محمود يحيى، أشعار شريف صلاح، ألحان محمد عبد الرحيم، وإخراج محمود أبو زيادة.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة سوهاج، وشهد حضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي ولجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، وإكرامي إسماعيل مقرر اللجنة.

عروض ثقافة أسيوط

وتقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تستمر حتى 29 مايو ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة بالموسم الحالي، وتتواصل الفعاليات اليوم الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، مع مسرحية "ليلة مرصعة بالنجوم" لفرقة ملوي المسرحية، إخراج عماد التوني.

