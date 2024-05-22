نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تارا عماد تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة تارا عماد تريند محرك البحث “جوجل”، وذلك بعدما حصلت أمس على جنسية دولة "الجبل الأسود" بلد والدتها، حيث كشفت أنها استطاعت أن تحقق حلم والدتها الراحلة، وذلك في ذكراها الأربعين، حيث شاركت جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "21 مايو هو يوم الاستقلال في الجبل الأسود، هو يوم كانت والدتي تحبّه وتذكّرني به دائمًا".

منشور تارا عماد

وأوضحت تارا عماد أنها حصلت على تلك التأشيرة في شهر مارس الماضي، وأن هذه كانت أمنية والدتها الراحلة، مُعلقة "في مارس الماضي وبعد مرور 40 يومًا على وفاة والدتي، حصلت على جواز سفري لدولة "مونتينيغرو"، كانت هذه واحدة من أمنياتها منذ ولادتي، أحبّت والدتي مصر كثيرًا، وعاشت هنا معظم حياتها وأمضت سنوات في استكشاف كل ركن من أركان مصر وكانت تخبرني دائمًا عن كل شيء، ومع ذلك كان حبّها لبلدها الجبل الأسود يكبر يومًا بعد يوم، إذا كنت تعرف والدتي فبالتأكيد ستعرف كم كانت تحب بلدها وتروّج له وتتحدّث عنه مع كل شخص في كل مكان".

رسالة تارا عماد



وأكدت تارا عماد على أن والدتها هي من ساهمت في غرس الحب تجاه تلك البلد بداخلها، مُعلقة: "غرست والدتي هذا الحب بداخلي، وكبرت على حب مصر لأنها موطني، ولكنني أيضًا أحب الجبل الأسود وأحفظه في قلبي، في اليوم الذي حصلت فيه على جواز سفري تمنيت أن تكون والدتي معي لترى اللحظة التي حلمت بها، أنا ممتنة لأنها كانت تعلم أنني سأحصل على جواز السفر وأن كل الإجراءات كانت قد تمت، وأعلم أنها كانت معي ليس جسديًا لكنني شعرت بها وأشعر بحبّها يسري في داخلي، اليوم أحتفل بحب أمي لوطنها، الحب الذي علّمتني إيّاه وربّتني عليه".

