نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. مصطفى خاطر يروج لآخر حلقتين من مسلسل "البيت بيتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان مصطفى خاطر لآخر حلقتين من مسلسل "البيت بيتي2"، المقرر عرضهم الليلة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صور له من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: "جاهزين النهاردة آخر حلقتين من مسلسل البيت بيتي الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.. اتمنى يكون المسلسل عجبكم ومستنى رأيكم في آخر حلقتين".



نجوم مسلسل البيت بيتي 2

يضم مسلسل البيت بيتي العديد من نجوم الدراما والفن وهم النجم كريم محمود عبد العزيز والنجم مصطفي خاطر والنجم سليمان عيد وتدور أحداث مسلسل البيت بيت حول صراع العيش في القصر المسكون بالأرواح ويحاول شخصيات المسلسل تحرير الأرواح الشريرة من القصر والعيش في مزرعة جانبية، وقد حصل مسلسل البيت بيتي علي أعلي نسب مشاهدة خلال الأسابيع الماضية بعد طرحه عبر منصة شاهد حيث يجمع بين أحداث الضحك والرعب.

فكرة مسلسل البيت بيتي

المسلسل تدور أحداثه ضمن إطار كوميدي مختلط بمشاهد من الرعب حيث يتم إجبار بينو على أن يعود إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه ولكن يفاجئ بصدمة تغير مجرى الأحداث حيث تعرض للصدمة عندما علم بأن كي يتمكن من الحصول على ميراثه هناك مغامرات مرعبة لا بد أن يخوضها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.