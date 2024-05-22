نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فن الإلقاء والأخطاء الشائعة في التصوير.. جولة جديدة من ورش "أهل مصر" بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى فعاليات الأسبوع الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة الإسكندرية تحت شعار "يهمنا الإنسان".

جولة جديدة من فعاليات الورش الأدبية والفنية

وشهد قصر ثقافة الأنفوشي،أمس، جولة جديدة من فعاليات الورش الأدبية والفنية، جاءت البداية مع ورشة التصوير الفوتوغرافي تناول خلالها د. محمد إسماعيل الأخطاء الشائعة في التصوير بهدف تجنبها والتقاط صور سليمة التكوين، هذا بجانب توضيح الفرق بين الزووم الرقمي والزووم البصري واستخدامات كل منهما.

وفي ورشة المسرح البشري عرّف المخرج أكرم نجيب، المتدربين على عناصر الفن المسرحي، تلاها بعض التدريبات الخاصة بكيفية الوقوف على خشبة المسرح.

من ناحيته قام الفنان ماهر كمال بتدريب الأطفال على الأداء الفردي والجماعي لعدد من الأغاني الوطنية مع التعريف بتاريخ تلك الأغنيات لتنمية الحس الوطني لديهم.

ورشة صناعة الفيلم

وتضمنت ورشة صناعة الفيلم للمخرج حامد سعيد، حديث حول كيفية اختيار فكرة فيلم قصير مع التعريف بأحجام اللقطات.

الورشة الأدبية

وضمن الورش الأدبية التي يتضمنها الأسبوع، قدم الشاعر مدحت العيسوي فقرة توضيحية عن فن الإلقاء، تلاها بعض التدريبات لعدد من النصوص الشعرية.

وتناول الكاتب وليد كمال خلال كتابة القصة القصيرة أنواع الشخصيات، مع تطبيقات على كيفية كتابة فكرة قصة لمناقشتها مع المتدربين.

الورش الحرفية

وتواصلت الفعاليات مع الورش الحرفية، وقام المدرب حسني إبراهيم في ورشة الأركيت بالتدريب على مرحلة الصنفرة تمهيدا لمرحلتي حرق ودهان الأسطح الخشبية.

إعادة تدوير خامات البيئة

وخلال ورشة إعادة تدوير خامات البيئة قامت المدربة نجوى عبد العزيز بتعليم الأطفال كيفية قص الأقمشة وتنسيق الألوان للبدء في تصميم بعض المشغولات اليدوية التي تصلح كديكور في المنزل.

وبدورها قامت المدربة نجلاء شحاتة خلال ورشة تصميم حقائب بالشبك بتعريف الفتيات كيفية عمل حقيبة بغرزة السنبلة.

وواصلت المدربة منى عبد الوهاب خلال ورشة حقائب بالخرز، تنفيذ أشكال بأحجام مختلفة بالخرز الكريستال واللولي.

وفي ورشة الجلود انتهى الأطفال من تنفيذ حافظات نقود باستخدام غرزتي السراجة والبطانية.

أما في ورشة الخيامية قام المدرب عماد عاشور بالتعريف بكيفية نقل الرسوم على الأقمشة بتقنية الغرزة السحرية.

واختتم اليوم مع ورشة التصميم الفني قام خلالها الفنان وائل عوض بتدريب الأطفال على عمل تصميم ابتكاري عن عيد العمال والجمهورية الجديدة، مع تقديم شرح مبسط حول قواعد التصميم من حيث الألوان والمساحة.

جاءت الفعاليات بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية.

الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية

يقام الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، ويستضيف نحو 200 طفل من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، "سيدي براني"، البحر الأحمر الشلاتين وأبو رماد وحلايب ورأس حدربة"، بالإضافة إلى أطفال محافظة القاهرة "الأسمرات".

وتشهد الفعاليات المنظمة حتى ٢٦ مايو الحالي، عددًا من الزيارات والجولات الميدانية لأشهر معالم الثغر أهمها زيارة متحف الأحياء البحرية، حديقة أنطونيادس، ومتحف الفنون الجميلة، وغيرها من الأماكن السياحية لتعريف الأطفال المشاركين بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.