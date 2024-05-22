نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أفلام روائية قصيرة وتسجيلية في نادي سينما أوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر أربعة أفلام في نادي سينما أوبرا الأسكندرية، يأتي ذلك في إطار فعاليات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع.

افلان في نادي سينما أوبرا الإسكندرية

ومن المقرر عرض أربعة أفلام روائية قصيرة منها "زي الطيور" إخراج أحمد سمير، "رد على صمت مستمع" إخراج علي نجاتي، "جودي" إخراج هانى قاسم إلى جانب الفيلم التسجيلي "آمين" إخراج سامح جمال " ويعقبها ندوة للمناقشة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى وذلك فى السابعة مساء الجمعة ٢٤ مايو بمسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية".

روائع أعمال الموسيقار محمد الموجى

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد قدمت حفلًا لروائع أعمال الموسيقار محمد الموجى أحيته الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي،على مسرح سيد درويش.

وقدمت الفرقة القومية للموسيقار محمد الموجي منها: الليلة دنيتي، تمر حنة، ليه يا قلبي ليه، مستحيل، لأ لأ، شباكنا ستايره حرير، يا دلالي، الدوامة، ب فتحة ب، أسال روحك، الحلوة داير شباكها، اسبقنى يا قلبي، رمش عينه، غالى عليا، يا حلو صبح، اخره جرحي إيه، قارئة الفنجان إلى جانب ميدلى يضم ألحان جبار، يا قلبي خبي، حبك نار، وغيرها، أداء أحمد عفت، هند النحاس، نهى حافظ ونهاد فتحي.