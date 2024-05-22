نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. روحانيات الإنشاد في معهد الموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل لفرقة الإنشاد الديني تحت إشراف المايسترو عمر فرحات، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 24 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

مختارات من الأناشيد والابتهالات الشهيرة

يتضمن البرنامج مختارات من الأناشيد والابتهالات الشهيرة منها ميدلي الحج وصلوا على الهادي، وزيدوا صلاته، وصلة من مقام الحجاز، صلوا على سيد الثقلين، وصلة من مقام راحة الأرواح إعداد حسام صقر، مولويات من قدود حلبية، كن مع الله لـ رشيد غلام، علشانك يا نبينا لـ محمد فوزي، يا رب أنا العبد الفانى لـ محمد ثروت، توشيح فؤادى غدا للشيخ سيد موسى، سلام على النبي لـ عبد المنعم الحريري، النبي غالي من الفلكلور المصري، النبي ذاك الإمام من التراث الصوفي، هل دعاك الشوق لـ عباس الديب، سكتك سلامة لـ مرسى الحريري، أسماء الله الحسنى للشيخ سيد مكاوي، أداء إيهاب ندا، محمد عبد الحميد، أحمد بكر، فارس عبد العال، حسام صقر، بلال مختار، محمد الجزار، نور سليم.

فرقة الإنشاد الديني

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.