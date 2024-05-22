نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. صالون ثقافي في الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء على المسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الثقافة المصرية للإحتفال بالذكرى 42 لتحرير سيناء تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد صالون ثقافي ضمن نشاطها الثقافي والفكري وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية ويديرها الإعلامي محمود شرف ويقدمها الإعلامى حسن الشاذلي وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو على المسرح الصغير.

صالون ثقافي

تبدأ الفعاليات بعزف النشيد الوطني وتنقسم الندوة لثلاث محاور أولهم المحور العسكرى ويتحدث خلاله اللواء أركان حرب محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، وثانيهم المحور التاريخي ويتحدث خلاله الدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا متناولًا أهمية سيناء من النواحي التاريخية، والثالث المحور الإبداعى ويتحدث فيه الناقد السينمائي الأمير أباظة.

تكريم رموز مشايخ وعائلات سيناء

كما تشهد الندوة تقديم درع الأوبرا تكريمًا لعدد 10 من عائلات ورموز مشايخ سيناء الذين كان لهم دور في تحرير سيناء، وتختتم الفعاليات على" أنغام أغنية شادية" سيناء رجعت كاملة لينا.