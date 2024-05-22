تعرف على سبب تصدر مسلسل "دواعي السفر "تريند "جوجل"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم مسلسل "دواعي السفر" تريند محركات البحث جوجل، فور عرض الحلقة الثالثة والرابعة على منصة watch it.

وحملت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "دواعى السفر"، عنوان الحب وأشياء أخرى، ودارت أحداثها حول حديث علي "أمير عيد" مع القبطان إبراهيم " كامل الباشا " واقناعه بأن يبلغ ابنته سلمى التي تدرس في استراليا بحقيقه الأمر قبل أن تأتى وتكتشف أنه يكذب عليها ويعيش وحيدًا في المنزل خوفًا عليها أن تترك درستها وتأتى للعيش معه.



ولكن القبطان إبراهيم رفض كلام علي واقنعه أنه سوف يضحك عليها ويبلغها أنه حجز تذاكر الطيران وسوف يسافر لها قبل أن تأتى له، كما تلتقى الدكتورة النفسية هدى لاشين" نادين " بطليقها عمرو " نادر جودة" وتبلغه أن إيجار العيادة زاد عليها وتخشى أن يطردها بعد أن أسستها ويبلغها أن عليها أن تسمع كلامه ويفتتح صالة جيم فوق العيادة ولكنها رفضت رفضًا تامًا.



أحداث مسلسل دواعي السفر



وتدور أحداث مسلسل دواعي سفر حول إبراهيم، الذي يجسد شخصيته الفنان كامل الباشا، والذي يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع جاره الشاب علي الذي يجسده أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى، ليقرر إبراهيم تغيير حياته، ويساعده في ذلك علي، ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل دواعي السفر



مسلسل دواعي السفر، من بطولة: أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزي وأحمد فاضل وأيمن الشيوي، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمي، آدم الألفي، مريم نعوم، جلا هشام، وياسمين سمير، وتأليف وإخراج محمد ناير، والمسلسل مكون من 10 حلقات.