بروفايل نجمة الثمانينات تيسير فهمي..بعد تعرضها لحادث سير

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة تيسير فهمي عن تعرضها لـ حادث سير، وذلك من خلال نشرها صورة لسيارتها عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وعلقت: "قدر الله وما شاء فعل".

تيسير فهمي

تيسير فهمي تطمئن جمهورها بعد الحادث

حرصت الفنانة تيسير فهمي على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية بعد تعرّضها لحادث سير خلال الساعات الماضية.

وقالت تيسير": "تعرّضت لحادث بسيط حيث اصطدمت سيارة بسيارتي، ولكن الحمدلله لم أتعرّض لأي إصابات، وأشكر كل مَن اطمأن عليَّ".



بروفايل الفنانة تيسير فهمي

هي من مواليد 18 مايو/ أيار عام 1955.

تعد تيسير فهمي نموذجًا للشخصيات الفنية القوية والمؤثرة في عالم الفن المصري.

ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تخرجت في عام 1977، وبدأت مسيرتها الفنية.

أدت أدوارًا متنوعة ومتميزة في أفلام مثل "بائعة الحب" و"الصعود إلى الهاوية".

ومع بداية الثمانينيات، انطلقت لتقدم دور البطولة في أفلام مثل "العوامة رقم 70" التي شاركت فيها مع الفنان الراحل أحمد زكي.

تيسير فهمي تميزت بموهبتها وأدائها المميز في مسرح الشباب والسينما، حيث شقت طريقها بثبات نحو النجاح.

ومن بين أعمالها المعروفة دورها في مسلسل "أبناء ولكن" الذي شكّل نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث شاركت فيه مع الفنان محمد رياض، ونالت إشادة واسعة على أدائها.

اكتسبت تيسير فهمي شهرة واسعة، وحصلت على جوائز وتكريمات على مسيرتها الفنية الطويلة والمتنوعة.

غيابها عن الساحة الفنية



بالرغم من نجاحها وشهرتها، كانت هناك فترات من الغياب عن الساحة الفنية، وهو ما ذكرته تيسير فهمي في تصريحات صحفية.

اعتزلت لمدة عامين بعد تحقيق الشهرة في الخليج، وذلك لتحقيق التوازن بين حياتها الشخصية والفنية، وكانت هناك فترة غياب طويلة في التسعينيات، نتيجة لخلاف مع الجهة المنتجة في مصر آنذاك.

الحياة الشخصية للفنانة تيسير فهمي



بجانب حياتها الفنية، عاشت تيسير فهمي حياة شخصية مليئة بالتحديات والتجارب.

تزوجت مرتين، الزواج الأول كان من "سمير حجازي" والثاني من الدكتور "أحمد أبو بكر"، الذي كان يعمل في مجال الأعمال وقام بتأسيس شركة إنتاج فني لها.

عودة للأضواء في 2024



في مطلع 2024، نفت الممثلة المصرية تيسير فهمي علاقة تدينها بابتعادها عن الأضواء، مؤكدة أنها لم تشعر بأنها توارت عن الأنظار.

وبعد غيابها عن الساحة الفنية منذ عام 2011، واعتقاد الجمهور أنها اعتزلت، عادت تيسير فهمي للظهور في حفل ختام الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وبحسب منصة "et بالعربي"، قالت تيسير فهمي: "الإيمان في قلوبنا كلنا، وأنا سيدة متدينة، وهذا ليس له علاقة بالتمثيل ولا بأي شيء آخر، الأمران يسيران معًا 40 سنة دون تعارض".

وعن غيابها عن تقديم أعمال جديدة منذ عام 2011، قالت: "الأعمال القديمة تعرض الآن على كل القنوات، ولم أشعر بأنني غائبة، والوقت يجري بسرعة، وأتواصل باستمرار مع الجمهور".

وعبرت تيسير فهمي عن سعادتها باستقبال الجمهور لها في محافظة الأقصر جنوبي مصر بعد ظهورها عقب غيابها لفترة طويلة، وقالت: "فوجئت بردود فعل الناس، وشعرت بسعادة غامرة".

تكريم تيسير فهمي

وقد سبق وكرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنانة تيسير فهمي، وأعربت الفنانة عن سعادتها بهذا التكريم، إذ قالت: "سعيدة لتواجدي بينكم بعد غياب 13 عاما عن أي فعاليات فنية، نحن من خلال الفن قادرون أن نعطي للمرأة القوة، واليوم المرأة الفلسطينية تعطي درسًا للنساء فهي نموذج قوي لصمود النساء".