نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يعني حصول تارا عماد على جنسية المونتينيغرية بجانب المصرية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت الفنانة تارا عماد الفنانة أت تحصل على جنسية أخرة، وأن تحقق أمنية والدتها المتوفاة، بعد 40 يوم من رحليها، وذلك بحصول تارا عماد على جواز سفر الجبل الأسود أو Montenegro، وهي بلد والدتها، حيث أعلنت تارا عماد عن حصولها على الجواز في يوم استقلال الجبل الأسود والذي تقول عنه أن والدتها كانت تسعد بهذا اليوم وكانت تحدثها عنه كثيرا.

وتوفيت والدة الفنانة تارا عماد، قبل 40 يوما وأعلنت الفنانة عن وفاة والدتها عبر خاصية الاستورى بموقع إنستجرام وقالت: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم اغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي أهم مميزات حصول الفنانة تارا عماد على الجنسية المونتينيغرية بجانب جنسيتها المصرية، وأهم متطلبات الحصول عليها.

مزايا وامتيازات جنسية المونتينيغرية

1. حرية التنقل: حملة جواز سفر مونتينيغري لديهم القدرة على السفر بحرية إلى العديد من البلدان دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. هذا يمنحهم مرونة أكبر في السفر والتنقل.

2. الإقامة والعمل: الحصول على الجنسية يمنح الفرد الحق في الإقامة والعمل بشكل دائم في الجبل الأسود. هذا يوفر استقرارًا قانونيًا وفرصًا أكبر في سوق العمل.

3. الرعاية الصحية والتعليم: المواطنون المونتينيغريون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى نظام الرعاية الصحية العامة والتعليم العالي بتكاليف معقولة أو مجانية في بعض الحالات.

4. الحماية القانونية: الجنسية تضمن الحماية القانونية الكاملة وحقوق المواطنة داخل الدولة والخارج، بما في ذلك الحماية الدبلوماسية.

5. المشاركة السياسية: مواطنو الجبل الأسود لديهم الحق في المشاركة في العملية السياسية، بما في ذلك التصويت في الانتخابات المحلية والوطنية.



آخر أعمال تارا عماد كان مسلسل جودر في رمضان 2024، حيث تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.