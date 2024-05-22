نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تارا عماد تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها بـ40 يوما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة تارا عماد، عن تحقيقها أمنية والدتها، التي رحلت منذ 40 يوما، إذ قالت عبر منشور لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إنها استلمت باسبور أحد المناطق المستقلة التي تقع بدولة أوروبا.

ونشرت تارا عماد عددا من الصور وهي في منطقة الجبل الأسود التي تقع بدولة أوروبا، وتحمل باسبور هذه المنطقة كاشفة عن سعادتها بذلك، وكتبت «21 مارس هو يوم استقلال الجبل الأسود، يوم كانت والدتي تحبه ودائما ما تذكرني به، وفي شهر مارس الماضي وبعد مرور 40 يوما على وفاة والدتي حبيبتي استلمت جواز سفر الجبل الأسود».

تارا عماد تحقق أمنية والدتها



وتابعت: «ودي كانت أمنية والدتي منذ يوم ولادتي، كانت والدتي تحب مصر كثيرا، وعاشت بها معظم حياتها وقضت أجمل سنين وهي تستكشف مصر وتسافر جميع محافظتها، وبالرغم من ذلك إلا أن حبها لبلدها الجبل الأسود كان يزداد ويكبر أكثر وأكثر كل يوم، والذين يعرفون والدتي يعرفون جيدا مدى حبها لبلدها وانتمائها لها».

واستكملت: «هي التي غرست ذلك بداخلي، كبرت على حبي لوطني مصر وأيضا على حبي لموطني الثاني الجبل الأسود، وفي اليوم التي استلمت فيه جواز السفر، كنت أتمنى أن والدتي تكون معي وترى اللحظة التي عاشت تحلم بها، ولكني كنت أعرف أنها كانت موجودة ليس جسديا، ولكني شعرت بها وبحبها وهو يجري بداخلي، اليوم احتفل بحب والدتي لوطنها».

شروط الحصول على الجنسية المونتينيغرية

1. الإقامة: يجب على المتقدم أن يكون مقيمًا في الجبل الأسود لمدة لا تقل عن 10 سنوات قبل تقديم طلب الجنسية. وفي بعض الحالات الخاصة، يمكن تقليل فترة الإقامة إلى 5 سنوات.

2. الوضع القانوني: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على إقامة قانونية دائمة في الجبل الأسود قبل التقدم بطلب الجنسية.

3. الأهلية: يجب أن يكون المتقدم بالغًا (18 عامًا أو أكثر) وأن يكون ملتزمًا بقيم ومبادئ الدولة المونتينيغرية.

4. اللغة والامتحان: يتعين على المتقدم إثبات إتقانه للغة المونتينيغرية عن طريق اجتياز امتحان اللغة. كما يجب اجتياز امتحان المعرفة الدستورية والقانونية.

5. الخلو من السوابق: يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق إدانته بجريمة جنائية ويجب أن يتمتع بسجل إجرامي نظيف.

6. التنازل عن الجنسية السابقة: في معظم الحالات، يتعين على المتقدم التنازل عن جنسيته الأصلية عند الحصول على الجنسية المونتينيغرية.