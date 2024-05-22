نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البرومو التشويقي لفيلم "اللعب مع العيال".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "اللعب مع العيال"، بطولة النجم محمد إمام، البرومو التشويقي للفيلم، عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

https://www.instagram.com/reel/C7RO5_EI7xj/?igsh=MWdldmh4MTZ2dTVnNQ==





نشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لفيلم اللعب مع العيال البرومو الأول له، وذلك تمهيدًا لاطلاق الفيلم في دور العرض السينمائى خلال موسم عيد الأضحى 2024.





وظهر في محمد إمام في البرومو وهو يهرب من عدد كبير من الفتيات على البحر، كما ظهر أيضًا احتفاله بزفافه على الفنانة ويزو.





تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

فريق عمل الفيلم



ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.





تفاصيل شخصية محمد إمام بالفيلم



ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.