نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الجبل الأسود تارا عماد تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة تارا عماد، محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية وذلك بعدما بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورتين لها وهي تحمل جواز سفر دولة مونتينيجرو (الجبل الأسود)، وكشفت عن حصولها على جنسية مونتينيجرو -وهي نفس جنسية والدتها الراحلة- وذلك بعد 40 يوما من وفاة والدتها.

كتبت تارا: "21 مايو هو يوم استقلال الجبل الأسود، يوم كانت أمي تحبه وتذكرني به دائمًا، في شهر مارس الماضي، بعد مرور 40 يومًا على وفاة والدتي العزيزة، حصلتُ على جواز سفر الجبل الأسود الخاص بي، كانت هذه إحدى أمنياتها منذ يوم ولادتي، أمي أمضت بعضًا من أجمل السنوات في استكشاف كل ركن من أركان مصر، وعرفت ذلك كظهر يدها وكانت تخبرني به دائمًا، ومع ذلك، فإن حبها الأول لبلدها الجبل الأسود، أصبح أكبر يومًا بعد يوم، لو كنت تعرف أمي لعرفت مدى حبها لبلدها، في اليوم الذي حصلت فيه على جواز السفر، تمنيت أن تكون أمي هناك لترى هذه اللحظة التي حلمت بها "ورحلت والدة الفنانة تارا عماد عن عالمنا في فبراير الماضي، وأقيم العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أعمال تارا عماد في رمضان

ومن ناحية اخري، شاركت تارا عماد في مسلسل جودر برمضان 2024، حيث تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

أخر أعمال تارا عماد

وكان أخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" تدور الأحداث في إطار صعيدى حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.