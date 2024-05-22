نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف علي آخر أعمال تارا عماد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة تارا عماد، محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية وذلك بعدما بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لها وهي تحمل جواز سفر دولة مونتينيجرو (الجبل الأسود)، وكشفت عن حصولها على جنسية مونتينيجرو -وهي نفس جنسية والدتها الراحلة- وذلك بعد 40 يوما من وفاة والدتها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أخر أعمال تارا عماد..

أخر أعمال تارا عماد

شاركت تارا عماد في مسلسل جودر برمضان 2024، حيث تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

تارا عماد في مسلسل «كف القمر»

وشاركت تارا عماد، في مسلسل «كف االقمر»، بطول النجم شريف سلامة، المقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل، إستعدادا لعرض على إحدى قنوات المتحدة خلال نهاية العام الجاري، تجسد خلال أحداث العمل شخصية دكتورة بيطرية تجمعها قصة حب مع الفنان شريف سلامة، يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الفن أبرزم: شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في اطار صعيدى اجتماعى.

تارا عماد في مسلسل "العودة"

وايضا شاركت في مسلسل "العودة" تدور الأحداث في إطار صعيدى حول آدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

تارا عماد في فيلم بيت الروبي

وايضا شاركت في فيلم «بيت الروبي»، للنجم كيم عبد العزيز، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية، واستطاع تحقيق إيرادات قياسية بلغت 124 مليون جنيه منذ بداية عرضه، الفيلم بطولة كل من: كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، وغيرهم من الفنانين.