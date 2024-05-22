نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرض النجم الهندي شاروخان لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض النجم الهندي شاروخان لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى، وتم تشخيص الحالة على أنها ضربة شمس وجفاف بسبب إرتفاع درجة الحرارة التي شهدتها الهند الأيام الماضية.

وخرج بيان صحفي من منزله يوضح تفاصيل الحالة كما ذكرت الصحف الهندية، وجاء نص البيان:" تعرض شاروخان لوعكة صحية ومع تدهور صحته تم نقل إلى المستشفى، وتم عمل الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج وخرج من المستشفى وتوجه لمنزله مرة أخرى مع تطبيق بعض التعليمات.

وفي سياق آخر التقطت عدسات الصحافة الهندية أول أمس النجم الهندي شاروخان بصحبة عائلته، أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الهندي ووسط حراسة من الشرطة الهندية.

تفاصيل تصوير فيلم شاروخان الجديد في مصر:

ويذكر أن كشف محمد القداح صديق المخرج العالمي راكيش أوبد هياي، تصوير فيلم جديد بطولة شاروخان في مصر عبر منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: صديقي راكيش أوبدهياي مخرج أفلام بوليوود الشهير الذي أخرج كل أفلام أكشاي كومار الممثل العالمي وصديق شاروخان وأميتاب باتشان اقترحت عليه يخرج فيلم عن حياة القباطين في البحر ووافق".

وأضاف:" وهيصور قريب في مصر بناء على طلبي وده دعم كبير للسياحة المصرية إن مخرج عالمي زي راكيش وصديقه شاروخان يصوروا فيلم في مصر.

آخر أعمال شاروخان

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم العالمي شاروخان فيلم Jawan الذي تصدر شباك التذاكر في الهند فور طرحه العام الماضي 2023، وتدور أحداث الفيلم حول رحلة رجل يسعى لتصحيح أخطاء المجتمع وتطبيق العدالة مهما كلفه الأمر في إطار من التشويق والحركة والأكشن والفيلم من إخراج وتأليف أتلي كومار.

وعرض الفيلم بثلاث لغات الهندية والتاميلية والتيلجو، وتم عرضه في مصر والشرق الأوسط في الثالث عشر من سبتمبر الماضي وحقق نجاح وإقبال جماهيري كبير.

نجاحات شاروخان في 2023:

كما حقق شاروخان على مدار العام الماضي نجاحًا كبيرًا بعدة أفلام بجانب فيلم dunki، وأيضًا فيلم pathaan وفيلم Jawan، الذي أعاد شاروخان منصة التتويجات مرة آخرى، حيث فاز بعدة جوائز أهمها جائز fairfalme عن فئة أفضل ممثل.