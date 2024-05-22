نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البرومو الثاني لفيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة المنتجة لاحدث افلام الفنان محمد إمام، البرومو التشويقي التاني لفيلم "اللعب مع العيال" المقرر عرضه فى دور العرض السينمائية فى موسم أفلام عيد الأضحي المقبل.

وظهر خلال البرومو الثاني لفيلم "اللعب مع العيال" العديد من المشاهد الكوميدية والترفيهية، كما يقوم محمد إمام داخل البحر يمارس الألعاب المائية، وعدد من مشاهد من حفل زفافه على ويزو، وبعض المقالب كوميدية.





تفاصيل فيلم اللعب مع العيال



يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.



ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.