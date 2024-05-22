نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك حبيبتي.. رامي رضوان يهنئ زوجته دنيا سمير غانم بفيلمها الجديد "روكي الغلابة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي رامي رضوان، على تهنئة زوجته النجمة دنيا سمير غانم، بفيلمها الجديد روكي الغلابة، حيث شارك صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب رامي رضوان على الصورة قائلا: "مبروووووك حبيبتي وياريت نفصل تماما ما بين روكي في اللوكيشن ودنيا في البيت مبروك يا حلويييين..هتكسروووا الدنيا بإذن الله".





قصة فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم

و روكي الغلابة يدور في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص للفنان محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.





أبطال فيلم روكي الغلابة





والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، ومحمد ثروت، كما يعتمد العمل على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعد، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم وضيوفه بشكل رسمي، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

اخر اعمال دنيا سمير غانم

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مشاركتها في دراما رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وسلوى عثمان، وكان العمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري.

وايضا شاركت مسرحية انستونا، ودارت أحداثها في إطار استعراضي موسيقي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها، كما تقدم دنيا خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، سامي مغاوي، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، بسنت صيام، ومريم السكري، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكي.