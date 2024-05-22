نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب الحلقة الثالثة من مسلسل "دواعى السفر" تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "دواعى السفر"، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض احداث الحلقة الثالثة، بعنوان الحب وأشياء أخرى، والذى عرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "دواعى السفر"

بدات احداث الحلقة الثالثة من مسلسل "دواعى السفر"، بحديث على "أمير عيد" مع القبطان إبراهيم " كامل الباشا " واقناعه بأن يبلغ ابنته سلمى التي تدرس في استراليا بحقيقه الأمر قبل أن تأتى وتكتشف أنه يكذب عليها ويعيش وحيدا في المنزل خوفا عليها أن تترك درستها وتأتى للعيش معه، ولكن القبطان إبراهيم يرفض كلام على ويقنعه أنه سوف يضحك عليها ويبلغها أنه حجز تذاكر الطيران وسوف يسافر لها قبل أن تأتى له، كما تلتقى الدكتورة النفسية هدى لاشين" نادين " بطليقها عمرو " نادر جودة" وتبلغه أن إيجار العيادة زاد عليها وتخشى أن يطردها بعد أن أسستها ويبلغها أن عليها تسمعه كلامه ويفتتح صالة جيم فوق العيادة ولكنها ترفض رفضا تاما.

أبطال مسلسل "دواعى السفر"

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

أحداث مسلسل دواعي السفر

وتدور أحداث مسلسل دواعي سفر حول إبراهيم، الذي يجسد شخصيته الفنان كامل الباشا، والذي يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع جاره الشاب علي الذي يجسده أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى، ليقرر إبراهيم تغيير حياته، ويساعده في ذلك علي، ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، وتتوالى الأحداث.

تفاصيل مسلسل "دواعى السفر"

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا، ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.