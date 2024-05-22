نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهزين.. مصطفى خاطر يروج لآخر حلقة من "البيت بيتي 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان مصطفى خاطر، للحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2”، وذلك من خلال حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك مصطفى خاطر، مجموعة صور من كواليس العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها: "جاهزين، النهاردة اخر حلقتين من مسلسل #البيت_بيتي الساعة ١٢ منتصف الليل بتوقيت القاهرة، اتمني يكون المسلسل عجبكم ومستني رايكم في اخر حلقتين".





أبطال مسلسل البيت بيتي 2

مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، يضم في بطولته عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، أحمد بدير، سامي مغاوري، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

مسلسل البيت بيتي 2

أحداث مسلسل «البيت بيتي 2» تعد استكمالا للجزء الأول، حيث تدور في إطار كوميدي ممزوج بالرعب، حيث يُجبر «بينو» مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

آخر أعمال مصطفى خاطر

وكان آخر أفلام مصطفى خاطر كان فيلم "رمسيس باريس"، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، الفيلم بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.