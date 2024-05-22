نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل "دواعي السفر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "دواعى السفر"، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض احداث الحلقة الثالثة، بعنوان الحب وأشياء أخرى، والذى عرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل "دواعى السفر"..

مواعيد عرض مسلسل دواعي السفر

ويبدأ موعد عرض مسلسل دواعي السفر في تمام الساعة الـ 12 صباحا بعد منتصف الليل، ليبدأ عرض الحلقة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء من كل أسبوع، ومن المقرر أن يستمر عرض حلقات المسلسل حتى 19 يونيو المقبل

أبطال مسلسل "دواعى السفر"

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

تفاصيل مسلسل "دواعى السفر"

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا، ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

ملخص الحلقات الاولي من مسلسل دواعي السفر

شهدت أحداث مسلسل دواعي سفر الحلقة 1 و2 العديد من المواقف والتي بدأت بتعريف الشخصيتين الرئيسيتين القبطان إبراهيم (كامل الباشا) وهو رجل مسن يعيش وحيدا بعد سفر ابنته إلى الخارج، وفي المنزل المقابل يعيش علي (أمير عيد)، الذي يدخل في حالة اكتئاب شديد بعد وفاة والده ويرغب في الانتحار، ويبدأ علاقة صداقة بين الجارين عندما يجد كلامنهما، تحدث على مع القبطان إبراهيم واقناعه بأن يبلغ ابنته سلمى التي تدرس في استراليا بحقيقه الأمر قبل أن تأتى وتكتشف أنه يكذب عليها ويعيش وحيدا في المنزل خوفا عليها أن تترك درستها وتأتى للعيش معه، ولكن القبطان إبراهيم يرفض كلام على ويقنعه أنه سوف يضحك عليها ويبلغها أنه حجز تذاكر الطيران وسوف يسافر لها قبل أن تأتى له.