موقع Vanity fair يحذف العلم الفلسطيني من صورة الممثل العالمي غاي بيرس ضمن فعاليات مهرجان كان

القاهرة - محمد ابراهيم -

انطلقت اليوم فعاليات اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 77، في حادثة مثيرة للجدل، التقط الممثل الأسترالي 'غاي بيرس' صورة في مهرجان كان السينمائي واضعًا علم فلســطين لكن عندما نُشرت الصوره في موقع 'Vanity Fair' أُزيل العلم من الصورة.

غاب بيرس

مما أدى إلى غضب الجمهور وعلقوا على الأمر بالسخرية مما يسمى بالإعلام الحر والديمقراطية، وخاصة أن هناك عدد كبير من النجوم دعموا القضية من خلال مهرجان كان.

على بيرس

وفي سياق آخر عرض أمس العرض العالمي الأول للفيلم المصري "شرق 12" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 77 ضمن عروض نصف شهر المخرجين بحضور صناع العمل.

وحضر العرض كلا من المخرجة والمؤلفة هالة القوصي ومدير التصوير عبدالسلام موسى، والفنانة منحة البطراوي عمر رزيق وفايزة شامة.

تفاصيل فيلم "شرق 12":

الفيلم يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وقد جاء تكوين البوستر وألوانه معبرين عن تلك الحالة، وهو من تصميم هالة القوصي، وتنفيذ علياء صلاح الدين ومحمد بدر.

ويلعب بطولة الفيلم منحة البطراوي، وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع.

فريق عمل فيلم "شرق 12":

الفيلم تأليف وسيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي وأنتجته شركة فريزا وسيريوس فيلم (هولندا) بالتعاون مع نقطة للإنتاج الفني (مصر) بدعم من دي فيربيلدنج (الخيال) -وهي جائزة ممنوحة من قبل صندوق موندريان وصندوق الفيلم الهولندي- وألوان سي أي سي وفوندز ٢١

وصندوق أمستردام للفنون ومؤسسة الدوحة للأفلام، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، تصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم هوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولفس هالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.