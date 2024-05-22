فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يكتفي بتحقيق 238 ألف جنيه في إيرادات أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - تراجعت ايرادات فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، والذي يخوض بطولته كلًا من هشام ماجد وهنا الزاهد، واحتل المركز الثالث في شباك إيرادات السينما خلال الأسبوع السابع من عرضه.

وقد حقق " فاصل من اللحظات اللذيذة" أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 238 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته إلى ما يقرب من 55 مليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم بدأ انطلاق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.