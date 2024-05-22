نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "السرب" يحقق 510 ألف جنيه في إيرادات أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم “السرب” لـ النجمان أحمد السقا وآسر ياسين، من الحفاظ على المركز الأول في شباك التذاكر خلال ثلاثة أسابيع من عرضه في دور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم “السرب”

وحقق فيلم “السرب” مساء أمس الثلاثاء إيرادات بلغت قيمتها 510 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال الأسبوع الثالث من عرضه يوم إلى 30 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم “السرب”



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين، أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.