نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر لجمهور حفله الغنائي في مصر: قرب الله أيام اللقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النحم كاظم الساهر، لإحياء جولة غنائية فى أكثر من بلد عربي يبدأها بدبي مرور بمصر ويختمها ببيروت، حيث أعلن عنها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





وشارك كاظم الساهر، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "لا تتخيلوا مدى شوقي للقائكم وجهًا لوجه، في عالم الواقع لا العالم الافتراضي وحسب، قرّب الله أيّام اللقاء".





آخر أعمال كاظم الساهر

وطرح كاظم الساهر مؤخرا ألبوما غنائيا جديدا يحمل عنوان "كاظم مع الحب"، بعد غياب لفترة طويلة عن طرح الألبومات الغنائية.

يضم ألبوم "كاظم مع الحب" 13 أغنية من ألحانه وهي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني، لا ترحلوا".





ويضم الألبوم أغنية قدمها الساهر بطريقة الفيديو كليب وهي "يا وفية"، من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، صديق كاظم الساهر.

وأغنية "يا وفية" من ألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشيل فاضل، وكلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، وتبدأ بهذا المقطع:

الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

الله الله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ