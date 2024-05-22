انت الأن تتابع خبر مسلسل مصري يتصدر الترند في إسرائيل .. ما القصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الفنان المصري محمد دياب عن تفاصيل وأحداث مسلسل "مليحة"، الذي شارك في بطولته وتم بثه في رمضان الماضي، مشيرًا الى أن المسلسل أحدث هزة في الرأي العام الإسرائيلي وجعل اسمه يتصدر الترند في إسرائيل.



وقال دياب في تصريحات اعلامية إن اسمه تصدر محركات البحث في إسرائيل أكثر من 10 مرات أثناء عرض المسلسل، كما أن التلفزيون الإسرائيلي أعد تقارير عنه.



وتابع أنه عندما تم ترشيحه للمسلسل وافق على الفور دون أن يقرأ السيناريو أو يتفق على الأجر، وهذه هي المرة الأولى التي يفعلها، مشيرا إلى أنه لم يتوقع كل هذا النجاح، وكانت ردود الفعل فوق توقعه، لأن المسلسل أحدث هزة ضخمة في إسرائيل، وفوجئ بأن قنوات التلفزيون الإسرائيلي تتحدث عنه وعن المسلسل، وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرا عنه.



وكشف دياب أن الهدف من المسلسل ليس فقط أن يشاهده الجمهور المصري والعربي، لكن هو بمثابة رسالة لإسرائيل، نقول فيها: "نحن لن نصمت ولسنا راضين بما تفعلونه"، مضيفا :"كما أنني شعرت بمدى تأثيري الكبير عندما هاجمني الإسرائيليون والإخوان".



وعن دوره في فيلم "السرب" الذي يروي قصة رد مصر على ذبح داعش 21 مصريا، قال إن المخرج أحمد نادر جلال رشحه وجاءه اتصال من المنتج الفني للفيلم وأخبروه بالترشيح، وتحدثوا معه عن فكرة الفيلم بشكل عام، مضيفا أنه لم يستغرق سوى ساعتين في قراءة السيناريو وبعدها وافق على العمل، وبعد ذلك بأسبوع تم البدء في التصوير.



وحول أن دوره في الفيلم كان شخصية إرهابية وليست وطنية، قال الفنان المصري إن هذا لم يقلقه، ودائما يراهن على وعي الجمهور الذي يفرق بين الشخصية التي يقدمها في عمل فني وشخصيته الحقيقية، فهو ينظر للعمل ككل وليس لدوره فقط، فشخصية الشرير أو الإرهابي التي قدمها في "السرب" مكملة لقصة الفيلم وعنصر رئيسي من أحداثها.



وعن أصعب مشهد في الفيلم، قال إن المشهد الذي تدور حوله الأحداث، وهو ذبح عناصر داعش الإرهابيين للشباب المصريين في ليبيا، وكان مشهداً صعباً على الجميع. وذكر دياب أنه كان يتعامل مع كل مشهد بعناية شديدة، مضيفا أن شخصيته كانت أحد قيادات تنظيم داعش، وهو شخص قاس للغاية ولديه قناعة بما يفعله وإيمان شديد بكل الشر الذي يرتكبه.



وأوضح أن تقديمه للشخص الشرير في أكثر من عمل ليس مقصوداً، لكن عندما يجد أن الدور جيدا يقدمه دون النظر إلى ملامح الشخصية التي يتقمصها، مضيفا أن هناك مشاهد شر له حققت ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكثر بكثير من مشاهد كوميدية قدمها آخرون.



وعن دخوله مجال الغناء وكذلك التمثيل صدفة، أوضح دياب أنه إنسان قدري للغاية، ودائما يسلم الأمور لله، موضحا أنه يعشق الغناء ومازال عنده طموحات كثيرة في هذا المجال .