نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب حادث سير "تيسير فهمي" تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة تيسير فهمي، محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرضت لحادث سيارة، ونشرت صورة لسيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "قدر الله وما شاء فعل"، ولكن اوضحت تيسير إنها بصحة جيدة، ولم تتعرض لإصابات، وتعمل حاليا على إصلاح سيارتها بعدما اصطدمت بسيارة.

عودة الفنانة تيسير فهمي للساحة الفنية

نفت الممثلة المصرية تيسير فهمي علاقة تدينها بابتعادها عن الأضواء، مؤكدة أنها لم تشعر بأنها توارت عن الأنظار، وبعد غيابها عن الساحة الفنية منذ عام 2011، واعتقاد الجمهور أنها اعتزلت، عادت تيسير فهمي للظهور في حفل ختام الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وبحسب منصة "et بالعربي"، قالت تيسير فهمي: "الإيمان في قلوبنا كلنا، وأنا سيدة متدينة، وهذا ليس له علاقة بالتمثيل ولا بأي شيء آخر، الأمران يسيران معًا 40 سنة دون تعارض.. الأعمال القديمة تعرض الآن على كل القنوات، ولم أشعر بأنني غائبة، والوقت يجري بسرعة، وأتواصل باستمرار مع الجمهور، فوجئت بردود فعل الناس، وشعرت بسعادة غامرة".

آخر أعمال تيسير فهمي

وكان آخر أعمال تيسير فهمي، مسلسل "بفعل فاعل"، للمخرج تيسير عابد، وبطولة طارق لطفي، وتامر هجرس، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وياسر جلال، وميرنا وليد، ودرات أحداثه حول عبير تكتشف بالصدفة خيانة زوجها الذي يعيش بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة لمصر، حيث يتورط في العمل جاسوسًا لدى إحدى الجهات الأجنبية ويساعد في القيام ببعض الأعمال ضد وطنه ما يضطرها إلى ابلاغ السلطات المختصة التي تراقبه لكشف تفاصيل خيانته، بعدها غابت تيسير فهمي عن الساحة الفنية وامتنعت عن المشاركة في أي عمل دارمي.

زيجات الفنانة تيسير فهمي

خاضت تيسير فهمى تجربة الزواج مرتين الأولى من سمير حجازي الذي لقي مصرعه إثر حادث سير، ثم تعرفت على رجل الأعمال صاحب الجنسية الأمريكية الدكتور أحمد أبو بكر الذي يقيم معها في نفس العمارة، وحدث الزواج بعد قصة حب استمرت عامًا.