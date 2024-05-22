نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف علي عدد زيجات تيسير فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة تيسير فهم، محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرضت لحادث سيارة، ونشرت صورة لسيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "قدر الله وما شاء فعل"، ولكن اوضحت تيسير إنها بصحة جيدة، ولم تتعرض لإصابات، وتعمل حاليا على إصلاح سيارتها بعدما اصطدمت بسيارة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات الفنانة تيسير فهمي..

زيجات الفنانة تيسير فهمي

خاضت تيسير فهمى تجربة الزواج مرتين الأولى من سمير حجازي الذي لقي مصرعه إثر حادث سير، ثم تعرفت على رجل الأعمال صاحب الجنسية الأمريكية الدكتور أحمد أبو بكر الذي يقيم معها في نفس العمارة، وحدث الزواج بعد قصة حب استمرت عامًا.

معلومات عن الفنانة تيسير فهمي

ولدت الفنانة تيسير فهمي في 15 مايو، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وكانت بدايتها من خلال الشاشة الصغيرة، والتي قدمت من خلالها عددا كبيرا من المسلسلات منها "العقاب، والغضب"، انتقلت إلى شاشة السينما، وقدمت من خلاها ما يقرب من 50 فيلما أبرزها "يمين طلاق، صيد الحيتان، دسوقي أفندي في المصيف، العوامة 70، شباب تحت العشرين، التوت والنبوت"، وايضا كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفنانة تيسير فهمي، وأعربت الفنانة عن سعادتها بهذا التكريم، إذ قالت: "سعيدة لتواجدي بينكم بعد غياب 13 عاما عن أي فعاليات فنية، نحن من خلال الفن قادرون أن نعطي للمرأة القوة، واليوم المرأة الفلسطينية تعطي درسًا للنساء فهي نموذج قوي لصمود النساء".

عودة الفنانة تيسير فهمي للساحة الفنية

نفت الممثلة المصرية تيسير فهمي علاقة تدينها بابتعادها عن الأضواء، مؤكدة أنها لم تشعر بأنها توارت عن الأنظار، وبعد غيابها عن الساحة الفنية منذ عام 2011، واعتقاد الجمهور أنها اعتزلت، عادت تيسير فهمي للظهور في حفل ختام الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وبحسب منصة "et بالعربي"، قالت تيسير فهمي: "الإيمان في قلوبنا كلنا، وأنا سيدة متدينة، وهذا ليس له علاقة بالتمثيل ولا بأي شيء آخر، الأمران يسيران معًا 40 سنة دون تعارض.. الأعمال القديمة تعرض الآن على كل القنوات، ولم أشعر بأنني غائبة، والوقت يجري بسرعة، وأتواصل باستمرار مع الجمهور، فوجئت بردود فعل الناس، وشعرت بسعادة غامرة".