نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شاعة ارتباطهما.. ويجز يثير الجدل بظهوره مع أسماء جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة أسماء جلال، جدلًا واسعًا بسبب ظهورها المتكرر مع مطرب الراب ويجز، وربط الجمهور اسم الثنائي بقصة حب تجمعهما.

ونشر ويجز، صورة برفقة الفنانة أسماء جلال عبر خاصية “ستوري” عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ويعتبر هذا الظهور هو الأول للثنائي منذ فترة طويلة، واكتفى ويجز بنشر الصورة فقط دون كتابة أي تعليق عليها.

وتوقع الجمهور أن العلاقة التي تربط بين ويجز وأسماء هي علاقة حب وليست صداقة، خاصًة أنها لم تظهر مع الفنانة هدي المفتي منذ قربها من الأخير في أي مناسبة حتى الآن، وأن معظم وقتها تقضيه مع ويجز، وهذا ما دفع الجمهور للتخمين بأن العلاقة التي تربطهما هي ارتباط وحب وليست صداقة، وكانت وجهت أسماء جلال منذ فترة، رسالة لويجز بمناسبة عيد ميلاده، وقالت له: أنت تستحق الحب.

آخر أعمال أسماء جلال

وكان آخر أعمال أسماء جلال هو مسلسل أشغال شقة، والذي تصدر التريند طوال فترة فترة عرضه، وشاركها البطولة هشام ماجد، بجانب كل من شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.