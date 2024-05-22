تفاصيل شخصية سلوى عثمان في فيلم "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة سلوى عثمان، خلال هذه الفترة تصوير مشاهدها في فيلم "روكي الغلابة" بطولة النجمة دنيا سمير غانم.





تفاصيل شخصية سلوى عثمان في "روكي الغلابة"





وتجسد سلوى عثمان خلال أحداث الفيلم شخصية زوجة الفنان محمد رضوان، وهو مدرب الملاكمة الخاص بـ روكي، والتي تقدم دورها الفنانة دنيا سمير غانم.





قصة فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم

و روكي الغلابة يدور في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص للفنان محمد ممدوح ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.





أبطال فيلم روكي الغلابة





والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، ومحمد ثروت، كما يعتمد العمل على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد سعد، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم وضيوفه بشكل رسمي، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

آخر أعمال سلوى عثمان

الجدير بالذكر أن سلوى عثمان، شاركت مؤخرا فى بطولة أحداث مسلسل حق عرب أمام النجم أحمد العوضي، الذي عرض فى السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.