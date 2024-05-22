راغب علامة يتحضّر لصيف ساخن ويطلق "شو عامل فييّ"

القاهرة - محمد ابراهيم - إختتم السوبر ستار راغب علامة جولته الفنيّة في أميركا وكندا من خلال حفلاته الثلاثة الأخيرة التي أحياها في كل من ولاية سان دييغو الأمريكيّة، وفي مدينتي تورنتو، ومونريال الكنديتيْن.

تميزت الحفلات الثلاثة بحضور فاق التوقعات من جمهور السوبر ستار التوّاق لملاقاته في كلّ مرّة يزور القارّة الأمريكيّة.

كما يتحضّر السوبر ستار بزخم كبير لموسم الصيف الذي يتضمّن مجموعة كبيرة من الحفلات التي تمّ الإعلان عن البعض منها حتّى الآن، ومنها حفل عيد الأضحى المبارك في كازينو لبنان بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٤، إضافة إلى حفل مميّز في مهرجان قرطاج الدولي بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٢٤، وحفل كبير في مدينة كازابلانكا المغربية بتاريخ ٤ يوليو ٢٠٢٤، فضلًا عن حفلات أخرى يتمّ الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

هذا وما زال راغب يحصد نجاح أغنيته الأخيرة "التقيل تقيل" التي حقّقت ملايين المشاهدات على منصّاته الرسميةّ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكما هو مخطّط، يتابع السوبر ستار سياسة إطلاق أغانيه الجديدة بشكل منفرد تباعًا خلال هذا الصيف، حيث تتواصل التحضيرات لإطلاق عمله الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "شو عامل فيي"، حيث من المنتظر أن تصدر الأغنية الجديدة غدًا بعدما صوّرها السوبر ستار على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اليوناني الشهيرة أندرياس في أكثر من موقع مميّز في أثينا، وتتمحور فكرة الكليب حول قصّة حبّ رومانسيّة بين شاب وفتاة، في حين يؤدّي راغب في الكليب كلمات الأغنية اللبنانيّة الجديدة، وهي من كلمات محمد علي عثمان، وتوزيع ناصر الأسعد، وألحان كرياكوس بابادوبولوس، الملحّن اليوناني الذي تربطه براغب صداقة قديمة.

وسبق أن لحّن كرياكوس بابادوبولوس له عددًا من أغانيه الضاربة، ومن أبرزها أغنية "إشتقتلك أنا"، و"تركني لحالي"، علمًا أنّ بابادوبولوس هو من إختار لحن هذه الأغنية اليونانية الشهيرة الذي سبق أن أدّاها الفنان اليوناني نيكوس فيرتيس، ليغنّيها السوبر ستار راغب علامة بصوته بكلمات عربيّة بعد نجاحات عديدة قدّماها سويًا في السابق، وإيمانًا منه بجماهيرية علامة في إيصال موسيقاه إلى الشرق والعالم العربيّ، وقد حرص بابادوبولوس على حضور تصوير كليب الأغنية شخصيًا أثناء تواجد السوبر ستار في العاصمة اليونانية لإنجاز هذه المهمّة.

وكان السوبر ستار قد شوّق الجمهور لهذا العمل الجديد بمشاركته بعض اللقطات من جلسات تسجيل الأغنية في الاستوديو على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حاصدًا تفاعلًا مميزًا من قبل المتابعين الذين أبدوا حماسة كبيرة للإستماع إلى الأغنية الجديدة ومشاهدة كليبها المصوّر.

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