نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دعم زوجها.. دنيا سمير غانم تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة دنيا سمير غانم، مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد دعم زوجها الإعلامي رامي رضوان لها، حيث نشر صورة لها من كواليس تصوير “روكي الغلابة”، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا، قال فيه: "مبروووووك حبيبتي وياريت نفصل تماما ما بين روكي في اللوكيشن ودنيا في البيت مبروك يا حلويييين، هتكسروووا الدنيا بإذن الله".

قصة فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم



وروكي الغلابة يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة تُدعى روكي وهي البودي الجارد الخاص بالفنان محمد ممدوح، ويتعرضان سويًا للعديد من المواقف الكوميدية.



أبطال فيلم روكي الغلابة

والفيلم يشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، بجانب عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أحمد سعد، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، إنتاج محمد أحمد السبكي.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مشاركتها في دراما رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وسلوى عثمان، وكان العمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري.

وأيضًا شاركت مسرحية انستونا، ودارت أحداثها في إطار استعراضي موسيقي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها، كما تقدم دنيا خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، سامي مغاوي، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، بسنت صيام، ومريم السكري، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكي.